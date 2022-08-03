شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الأربعاء 3/ 8/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الأربعاء، الموافق 3/ 8/ 2022 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها الونش ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة وضم سيف جعفر، ومرتضى منصور: الزمالك قادر على التعاقد مع لاعبين من برشلونة وريال مدريد.

الونش ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة وضم سيف جعفر

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريب حراس مرمى الزمالك على التمريرات القصيرة والطولية من فوق الحواجز

وضع أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا لثلاثي الحراس محمد عواد، ومحمد نديم والسيد عطية، على هامش تدريبات اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الجونة المقبل في الدوري.

تدريبات إضافية لـ"الونش ونيمار وأوباما" فى الزمالك

أدى الثلاثي محمود حمدي "الونش" وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الزمالك تدريبات إضافية عقب مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الجونة المقبل في الدوري.

حماس وتركيز وجلسة فيريرا مع أمير فى تدريب الزمالك استعدادًا للجونة.. صور

خاض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل رحلة السفر إلى الجونة، لمواجهة الفريق الساحلى يوم الجمعة المقبل.

لاعبو الزمالك الأساسيون يخوضون تدريبات بدنية وفنية استعدادًا للجونة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في اطار الاستعدادات لمباراة الجونة المقبلة في الدوري.

أحمد مرتضى يغادر القاهرة لإجراء جراحة بعد إصابته بجلطة

يغادر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، القاهرة لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بجلطة وفقا لما صرح بها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منذ قليل.

مرتضى منصور: الزمالك قادر على التعاقد مع لاعبين من برشلونة وريال مدريد

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الزمالك قادر على شراء أي لاعب حتى لو كان بيلعب في برشلونة أو ريال مدريد، وأن الخزينة سيكون بها أموال كثيرة الفترة المقبلة.

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة فى فرع الزمالك بـ6 أكتوبر