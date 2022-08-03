شاهد هدف الأهلى الملغى فى مرمى فاركو بداعي التسلل على بيرسي تاو

جاء الهدف الملغي تمريرة بينية متقنة عن طريق لويس ميكيسوني استغلها بيرسي تاو في إختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف.

فيم يتكون تشكيل فاركو من: محمد صبحي في حراسة المرمى، عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا في خط الدفاع، أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري في خط الوسط، شكري نجيب _ أحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ أحمد صغيري _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.