شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طرد لاعب فاركو بعد تدخل عنيف على محمد محمود لاعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمود عماد لاعب فاركو بعد تدخل عنيف على محمد محمود لاعب النادي الأهلي، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي في الدقيقة 71 من هجمة منظمة بعد استلام تمريرة بينية من ميكيسوني بين دفاعات فاركو وسددها بينمناه في أعلى الشبكة على يسار محمد صبحي، قبل أن تلغي غرفة الفار الهدف بداعي تسلل تاو.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف.

فيم يتكون تشكيل فاركو من: محمد صبحي في حراسة المرمى، عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا في خط الدفاع، أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري في خط الوسط، شكري نجيب _ أحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ أحمد صغيري _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.