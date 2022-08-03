شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة وضم سيف جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية - محمد نديم.

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خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – محمد طارق - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

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خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سيف الجزيري – سيد عبدالله نيمار.

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، حصدهم من 28 مباراة، في المقابل يحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة، حصدهم من 28 مباراة.