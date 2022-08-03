عماد النحاس يجهز مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد السكندرى أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - يجهز عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الأنجولى مابولولو لقيادة هجوم زعيم الثغر أمام الأهلى في المباراة المقرر لها 7 أغسطس الجاري على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

أثبتت الأشعة التي أجراها ى مابولولو، تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التي تعرض لها فى مواجهة إيسترن كومبانى وتسببت فى غيابه عن مباراتى إنبى وطلائع الجيش الماضيتين، في مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتبقى قرار الدفع بـ مابولولو فى التشكيلة الأساسية للاتحاد السكندرى يرجع إلى عماد النحاس إذا ما رأى جاهزية لخوض المباراة وقدرته على اللعب أساسيا، خصوصا أن اللاعب عائد من إصابة لاحقته أكثر من مرة ويخشى العمدة من تجددها مرة أخرى لا سيما أنه يحتاج لجهوده في المباريات المتبقية والحاسمة من الدورى.

ويحتل مابولولو وصافة ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 هدفا وبالتساوى مع مروان حمدى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة وخلف أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك والمتصدر برصيد 13 هدفا.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.