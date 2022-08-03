شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلي يمر بفترة اهتزاز والأداء غير مقنع.. وفرص الدورى أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل نجم الأهلى السابق، أن النادى الأهلى يمر بفترة اهتزاز كبيرة وأصبح فرصة فى المنافسة قليلة وليست في أيده، والأداء غير مقنع ولا يتناسب مع الفريق.

وقال طه إسماعيل في تصريحات للاستوديو التحليلى بقناة "أون تايم سبورتس": الأهلى يمر بفترة اهتزاز ثقة وسوء توفيق، لأن ممكن تكون مش بتأدى بشكل كويس ولكن التوفيق معاك، لكن الأهلى مش موفق يعنى المباراة الماضية أهدر ركلة جزاء كانت خلصت المباراة، بالإضافة إلى خسارة العديد من اللاعبين.

وتابع طه إسماعيل: "الأداء غير مقنع وكنت أتمنى إن سواريش ميشتغلش مبكرا مع الفريق، لأن لا يعرف اللاعبين ولا إمكانياتهم، والفترة الحالية صعبة، وكنت أتمنى أن يشوف الفريق فترة قبل بداية العمل ويترك الفترة الحالية لسامى قمصان".

وأضاف: "الوضع الحالي لازم الأهلى يلعب كل الماتش من أجل الفوز والقتال على كل النقاط وده يخص اللاعبين لازم يعبروا عن نفسهم ويصالحوا الجماهير.

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد فاركو مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف.