شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي 0 - 0 فاركو وهدف ملغي لـ"بيرسي تاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد فاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت البداية من جانب فاركو الذي شن هجوم ضاغط على دفاع الأهلي وهدد أحمد شريف مرمى الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وهدد الأهلي مرمى فاركو في الدقيقة السادسة من تصويبة ولكن أبعدها محمد صبحي وحولها إلى ركنية، وهدد ديانج مرمى فاركو بتسديدة في الدقيقة 15 ولكنها ارتطمت بالدفاع.

وتراجع أداء الفريقين في الربع ساعة الثانية من عمر المباراة وتمركز اللعب في وسط الملعب، ولعب لويس ميكيسوني عرضية لحسام حسن في الدقيقة 38 داخل منطقة جزاء فاركو ولكن أمسك بها محمد صبحي.

وتحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولعبها علي معلول داخل منطقة جزاء فاركو ولكن أبعدها الدفاع ووصلت إلى زياد طارق الذي سددها على المرمى وحولها صبحي إلى ركنية جديدة، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وشهدت بداية الشوط الثاني نزول وليد سليمان بدلا من زياد طارق لتنشيط الخط الأمامي للأهلي، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 50 نتيجة عرقلة ميكيسوني ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن لم سحن التعامل معها ربيعة وحسام حسن وتحولت إلى ركلة مرمى.

وهدد رامي صبري مرمى الأهلي برأسية في الدقيقة 55 بعد استقبال ركنية داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي، وأجرى الأهلي تغييرين بنزول محمد عبد المنعم وبيرسي تاو في الدقيقة 62 بدلا من أيمن أشرف ومحمد هاني.

وهدد بيرسي تاو مرمى فاركو في الدقيقة 65 من رأسية بعد استقبال عرضية من وليد سليمان ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وتحصل وليد سليمان على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى في الدقية 68 بعد عرقلته من مدافع فاركو لعبها معلول داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع فاركو.

وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي في الدقيقة 71 من هجمة منظمة بعد استلام تمريرة بينية من ميكيسوني بين دفاعات فاركو وسددها بينمناه في أعلى الشبكة على يسار محمد صبحي، قبل أن تلغي غرفة الفار الهدف بداعي تسلل تاو.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف.

فيم يتكون تشكيل فاركو من: محمد صبحي في حراسة المرمى، عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا في خط الدفاع، أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري في خط الوسط، شكري نجيب _ أحمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ أحمد صغيري _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.