شكرا لقرائتكم خبر عن قبل النهائي المرتقب.. تعرف على مشوار مصر والسعودية في كاس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخبي مصر والسعودي إلى نهائي كاس العرب بعد مشوار حافل في البطولة كان أخرها فوز منتخب مصر للشباب على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وكان المنتخب قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجل صلاح باشا الهدف الأول لشباب الفراعنة، قبل أن يضيف عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني، وقلص الجزائر النتيجة بالهدف الأول بتوقيع اللاعب "لحلو أخريب"، فيما سجل الهدف الثالث للفراعنة البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل الفراعنة لملاقاة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب، بعدما تأهل الأخير على حساب فلسطين في نصف النهائي.

مشوار مصر في كاس العرب

منتخب مصر، بدأ مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، والتي تمكن من الفوز بصدارتها برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي، اصطدم منتخب مصر بنظيره المغربي وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة.

أما في الدور نصف النهائي، نجح منتخب مصر في التفوق على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في النهائي.

مشوار السعودية في كاس العرب مشوار السعودية في كاس العرب

في المقابل وصل المنتخب السعودي إلى النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين ثم الانتصار على العراق برباعية لهدف.

وأقصى المنتخب السعودي، منتخب اليمن من ربع النهائي بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي، قبل أن يمطر شباك منتخب فلسطين بخماسية في نصف النهائي.