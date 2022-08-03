شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 لاعبين من شباب فراعنة الملاكمة إلى قبل نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 4 لاعبين من شباب الملاكمة إلى دور قبل نهائى البطولة العربية التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 6 أغسطس الجارى بالمركز الأوليمبى .

و تأهل كلا من ، أدهم على بالفوز على لاعب المغرب 5/0 وعبد الله سعيد بالفوز على بطل تونس بنتيجة 5/0 و محمد حسام بالفوز على بطل المغرب 3/2 و حازم نادر بالفوز على لاعب الإمارات بإيقاف الحكم للمباراة لعدم التكافؤ.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وقطر والإمارات والسعودية ولبنان والبحرين والأردن وسوريا ومصر وفلسطين.