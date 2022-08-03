شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب منتخب مصر موعدا مع نظيره السعودي في الرابعة عصر السبت المقبل على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها في المباراة النهائية في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز المثير على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وكان المنتخب قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجل صلاح باشا الهدف الأول لشباب الفراعنة، قبل أن يضيف عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني، وقلص الجزائر النتيجة بالهدف الأول بتوقيع اللاعب "لحلو أخريب"، فيما سجل الهدف الثالث للفراعنة البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل الفراعنة لملاقاة السعودية في نهائي كأس العرب للشباب، بعدما تأهل الأخير على حساب فلسطين في نصف النهائي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى: "أحمد نادر السيد، طارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواس، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض".