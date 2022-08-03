شكرا لقرائتكم خبر عن روى رانا يعلن قائمة منتخب السلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني روي رانا عن قائمة الفراعنة استعدادًا للسفر إلى جزر البهاما في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم المقبلة.

ويتواجد منتخب مصر في المرحلة النهائية من التصفيات في مجموعة تضم كل من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتقام مباريات المنتخب الوطني في مرحلة التصفيات المقبلة في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.

وقرر روي رانا استدعاء 14 لاعبًا لمعسكر المنتخب الذي يسافر مساء الثلاثاء إلى جزر البهاما لمدة 10 أيام يتخللهم 3 مباريات ودية.

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.