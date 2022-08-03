شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. بدء الاستعداد لفاركو.. ظهور حمص.. وباهر لاعب شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الإسماعيلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم – الأربعاء – فى إطار تحضيراته لملاقاة فاركو ضمن منافسات الدوري العام، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

وأدي لاعبو الدراويش الأساسيين تدريبات إستشفائية، وذلك من أجل إزالة علامات الإرهاق في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وبدأ الفريق لمواجهة فاركو مساء السبت المقبل على ملعب الإسكندرية لحساب منافسات الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة الدوري المحلي.

كما أدى باقي عناصر الفريق تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي وسط حالة من الحماس والتحفز سعياً لنيل ثقة الجهاز الفني للفريق في حصد مقعد بتشكيلة الأساسية خلال اللقاءات المقبلة.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء الفنية والوقوف على مدى إستيعاب اللاعبين للجمل الخططية، فى حين أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سيد توفيق.

وظهر محمد حمص المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد إنتهاء مراسم العزاء فى وفاة والدته التى رحلت عن عالمنا فجر الأحد الماضي.

وكان الإسماعيلي قد استأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة من أجل إلتقاط الأنفاس عقب الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري العام.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 29 من عمر المسابقة المحلية.

ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء لمواصلة صحوته المحلية وعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية خاصة وأن الوضع الحالي لا يليق بإسم وشعبية النادي.

فيما حصد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جائزة لاعب الشهر ” يوليو ” وذلك بعد تألقه بشكل لافت للنظر فى اللقاءات الأخيرة، ضد فرق سموحه وفيوتشر وبيراميدز والجونة بالإضافة إلى مصر المقاصة.

ونال المدافع الدولي تلك الجائزة وذلك بعد تقييم رقمي لكل اللاعبين الذى شاركوا باللقاءات السابقة وفى ظل منافسة قوية نظراً لتألق أكثر من لاعب ضمن صفوف الفريق خلال هذا الشهر.

وكان حسني عبدربه مدير الكرة للإسماعيلي، قد حرص على إستحداث تلك الفكرة مؤخرًا وبشكل دوري سعياً لخلق مزيداً من التحفيز والإصرار لدى اللاعبين على التألق وتقديم المستوى المنتظر بقميص الدراويش، وذلك على غرار معظم الأندية بالدوريات العالمية الكبرى وهو ما سيكون له إنعكاس إيجابي على النتائج.

ومن المعروف أن المباراة القادمة للفريق ضد فاركو السكندري ستكون الـ 150 للاعب الشاب منذ صعوده للفريق الأول عام 2014، ولكن هذا الموسم شارك فى 27 مباراة بمسابقتي الدوري العام وكأس رابطة الأندية المحترفة، سجل من خلالهم 5 أهداف.

ومن المعروف أن أحمد مدبولي صانع ألعاب الدراويش، كان أول لاعب حصل على هذه الجائزة عن شهر مايو الماضي.