شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة الأهلي و فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر و الجهاز المعاون في استاد السلام لحضور مباراة الأهلي و فاركو بالدوري المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ووصل البرتغالي فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام ، على أن يحضر باقي المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعلي معلول ومحمد هاني واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط ولويس ميكيسوني وزياد طارق وحسام حسن في الهجوم. ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمود متولي ووليد سليمان وعلي لطفي ومحمود وحيد ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد فخري ومحمد أشرف. بينما يتكون تشكيل فاركو من ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا. خط الوسط : أحمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري. خط الهجوم : شكري نجيب _ أحمد شريف . ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ أحمد صغيري _ جابر كامل _ بلال جمال _ على بهيج _ أحمد عوض _ مروان مجدي _ محمود جهاد _ محمود عماد.





































































