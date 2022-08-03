شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يضيف الهدف الثالث فى مرمى الجزائر بنصف نهائي كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف منتخب مصر للشباب الهدف الثالث في مرمى منتخب الجزائر في المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في نصف نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وبذلك تصبح النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لشباب الفراعنة، وسجل الهدف الثالث البديل محمد إبراهيم في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

وكان المنتخب قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجل صلاح باشا الهدف الأول لشباب الفراعنة، قبل أن يضيف عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني، قبل أن يقلص الجزائر النتيجة بالهدف الأول.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى: أحمد نادر السيد، طارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواس، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض.

وجاء على مقاعد البدلاء: مؤمن عبد العاطى، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسى، يوسف حسن، أحمد شحات، عبد الرحمن جودة، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبد اللطيف عبد اللطيف، محمود بسيونى، عبد الرحمن نفاد.

وتأهل منتخب الشباب الوطني مواليد 2003، للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما ، الأحد الماضى، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.