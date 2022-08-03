شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن البرتغال فى بطولة العالم بمقدونيا ويضمن التأهل لدور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئات كرة اليد على نظيره البرتغالى بنتيجة 24/22 فى إطار أول لقاءات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا ، ليضمن التأهل للدور ربع النهائى .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات اليد مع الدنمارك فى الواحدة و النصف ظهر الجمعة المقبل .

و فاز منتخب مصر لناشئات كرة اليد ، على نظيره الهند بنتيجة 42/34 فى إطار ختام الدور الأول ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا ليتأهل للدور الرئيسى محققا العلامة الكاملة .

حصل منتخب مصر لناشئات كرة اليد على راحة من المباريات الإثنين بعد الفوز على نظيره كازاخستان بنتيجة 39/21 فى إطار ثانى لقاءاته ببطولة العالم المقامة فى مقدونيا، ليضمن التأهل للدور الثانى بعدما فاز أيضا فى اول لقاءاته على كرواتيا .

وتستضيف مقدونيا الشمالية بطولة العالم للناشئات مواليد 2004 فى الفترة من 30 يوليو حتى 10 أغسطس 2022.

ودخل منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 الى 20 يوليو الجارى، خاض الفريق خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك وحقق الفوز فى الأربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا والدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة اسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من:

كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

الجدير بالذكر ان المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات .