شكرا لقرائتكم خبر عن يارا عاطف وشاهندة المغربي ضمن حكام المصري والطلائع بالدوري غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حكام مباريات غدا الخميس في انطلاقة الأسبوع 29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويدير مباراة المصري وطلائع الجيش المقرر لها على استاد برج العرب، الحكم محمود بسيوني حكما للساحة، ويعاونه طارق مصطفى ويارا عاطف، والحكم الرابع شاهندة المغربي وحكم فيديوعبد العزيز السيد وحكم فيديو مساعد عمرو رمضان.

كما يدير مباراة إيسترن كومباني وإنبي حمادة القلاوي حكما للساحة، ويعاونه محمد لطفي ومحمود كثير، وحكم فيديوعمرو الشناوي والحكم الرابع محمود ناصف وحكم فيديو مساعد إبراهيم محجوب.