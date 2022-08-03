شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى يدعم صفوف السيدات باللاعبة تقى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أعلن عن التعاقد مع تقى كامل جاد الله، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة يد سيدات بالنادي خلال الموسم المقبل.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع تقى لمدة 4 مواسم لتدعيم فريق كرة اليد سيدات، استعدادًا للموسم الجديد، والمنافسة بقوة على التتويج بالبطولات.

وأشار العوضي إلى أن تقى لاعبة متميزة، وصاحبة قدرات فنية عالية وانضمامها إلى «سيدات يد الأهلي» يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.