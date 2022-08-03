شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يقرر تكوين منتخب للسيدات ومخاطبة الأفريقى للمشاركة فى كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد عن تكوين منتخب سيدات و الإعلان عن الجهاز الفنى خلال أيام .

ومن المقرر أن يخاطب اتحاد اليد الاتحاد الأفريقي لمشاركة منتخب السيدات فى بطولة كأس الأمم القادمة بالسنغال.

إستقرت اللجنة المؤقتة لإتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين على تجديد عقد الإسباني روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى للمنتخب حتى بطولة العالم 2023 ببولندا و السويد.

وكان عقد باروندو طوال الفترة الماضية يتم تمديده بسبب تأجيل بطولة أفريقيا، خاصة أنه كان من المفترض أن ينتهى شهر يناير الماضى وفقا لتأكيدات أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية، لكن الاتحاد كان يبحث تفرغ المدير الفنى خاصة أن باروندو يقود تدريب أحد الأندية الألمانية بجانب منتخب مصر، لكن تم الإتفاق على الجمع بين الأثنين .