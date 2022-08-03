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حماس وتركيز وجلسة فيريرا مع أمير فى تدريب الزمالك استعدادًا للجونة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خاض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل رحلة السفر إلى الجونة، لمواجهة الفريق الساحلى يوم الجمعة المقبل.

وكان لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الزمالك وبيراميدز، خضعوا لتدريبات استشفائية بالأمس، قبل أن ينتظموا في التدريبات الجماعية برفقة باقي زملائهم بشكل طبيعي خلال مران اليوم .

 

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل خوض بعض التدريبات الفنية والخططية لتجهيزهم للمشاركة في لقاء الجونة المقبل.

 

وأدى الثلاثي محمود حمدي "الونش" وسيد عبدالله "" ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الزمالك تدريبات إضافية عقب مران اليوم، وخضع الثلاثي لتدريبات فك العضلات تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل التوجه لصالة الجيمانزيوم لخوض تدريبات بدنية، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء بيراميدز الأخير بشكل أساسي، تدريبات الكرة بصورة طبيعي ثم خضعوا لبعض التدريبات البدنية والاستشفائية داخل مبنى فريق الكرة.

 

ويستعد الزمالك للقاء الجونة المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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