اتحاد اليد يعلن تشكيل منتخب مصر للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين، اليوم الأربعاء ، عن تشكيل منتخب أول للسيدات خلال أيام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عمرو صلاح أمين الصندوق للمركز الإعلامي للاتحاد، مضيفا أنه سوف يتم الإعلان عن الجهاز الفني خلال أيام.

وتابع أن اتحاد اليد خاطب الاتحاد الأفريقي من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالسنغال في نوفمبر المقبل، وفي انتظار رد الاتحاد القاري على مشاركة الفريق.

وشهدت الفترة الماضية مطالبات بتشكيل منتخب مصر لكرة اليد للسيدات، حيث كانت المنافسات تتوقف عند منتخبي الناشئات والشابات بسبب عدم وجود منتخب أول.