"روحوا الأفراح وسيبوا التمرين".. هتافات غاضبة من جماهير الأهلي بمباراة فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أطلقت جماهير النادي الأهلي هتافات ورسائل غاضبة على هامش تواجدها بمباراة فريقها اليوم الأربعاء أمام نظيره فاركو.

ورددت جماهير الأهلي، بحسب مراسل الخليج 365:"يالا يا غالي امشي.. خد عبد الصادق وامشي، حسام حسن وياسر إبراهيم روحوا الأفراح.. سيبوا التمرين.. غالي في التمرين فاكرين مش ناسيين".

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أعلن توقيع غرامة مالية على رباعي الفريق: أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد مجدي أفشة - حسام حسن، بعدما انتشر فيديو لرباعي الأهلي لهم خلال الساعات الأخيرة في أحد المناسبات الإجتماعية وذلك قبل مواجهة المقاولون العرب بيوم.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

