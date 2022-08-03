شباب الفراعنة إلى النهائي.. منتخب مصر يقهر الجزائر ويضرب موعدًا مع السعودية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم منتخب مصر تأهله لنهائي كأس العرب للشباب بعد الإطاحة بنظيره الجزائري بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة مصر والجزائر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في دور نصف نهائي كأس العرب للشباب والمقامة حاليا في السعودية.

وبذلك، يضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع السعودية في نهائي كأس العرب للشباب والمقرر إقامته يوم 7 أغسطس الجاري.

وتأهل المنتخب السعودي للشباب إلى المباراة النهائية عقب فوزه على فلسطين بخماسية نظيفة في نصف النهائي.

تفاصيل المباراة:

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيلة مكونة من: "أحمد نادر السيد، طارق علاء سيد، إياد العسقلاني، عبدالرحمن رشدان، أحمد نادر حواش، صلاح الدين رضا، ماجد هاني، عمر فايد، أحمد عبدالرحيم، رأفت خليل، خالد عوض".

أهدر منتخب الجزائر مبكرًا هدفًا محققا في الدقيقة 5 بعدما سدد لاعبه الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في القائم.

ونجح صلاح باشا في افتتاح التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة 10، ليتقدم الفراعنة على محاربي الصحراء بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 30، سجل منتخب الجزائر هدف التعادل ولكن تم إلغاءه من حكم الراية بداعي التسلل.

وعزز عبدالرحمن رشدان من تقدم الفراعنة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39، لتصبح النتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب مصر على الجزائر بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العرب.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الجزائر في تقليص النتيجة وتسجيل الهدف الأول له في الدقيقة 70 عن طريق لحلو أخريب، لتتحول النتيجة إلى 2-1.

وعاد منتخب مصر لتسجيل ثالث أهدافه في الدقيقة 75 عن طريق محمد إبراهيم، لتصبح النتيجة 3-1.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر للشباب على الجزائر بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى نهائي كأس العرب.