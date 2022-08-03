عودة سيف جعفر وغياب السعيد.. تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفاً على الجونة، مساء يوم الجمعة المقبل، باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الجونة، تواجد محمود حمدي الونش مدافع الفريق، بالإضافة إلى عودة الثنائي السيد عطية وسيف جعفر بعد تعافيهما من الإصابة.

واستمر غياب عمر السعيد مهاجم الفريق عن مواجهة الجونة، لعدم الجاهزية.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الجونة كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية – محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – محمد طارق – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – سيف الجزيري – سيد عبدالله "نيمار".

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.