مران الزمالك استعدادا للجونة.. تدريبات فنية لعمر السعيد.. ومشاركة الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الجونة المقبلة في الدوري.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وخضع لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الزمالك وبيراميدز لتدريبات استشفائية أمس، قبل أن ينتظموا في التدريبات الجماعية برفقة باقي زملائهم بشكل طبيعي خلال مران اليوم .

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قبل خوض بعض التدريبات الفنية والخططية لتجهيزهم للمشاركة في لقاء الجونة المقبل.

وعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما خضع لتدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم خلال تدريبات أمس.

وأدى "الونش" تدريبات تأهيلية أمس، ووضعه الجهاز الطبي تحت الملاحظة بعد الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال احدى الكرات المشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز.

وحرص الجهاز الطبي على الاطمئنان على حالة "الونش" قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمباراة الجونة المقبلة .

وخاص عمر السعيد مهاجم الفريق، تدريبات فنية خاصة على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعد التعافي من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

وشارك عمر السعيد في تدريبات الكرة بشكل طبيعي استعدادا لمباراة الجونة المقبلة في الدوري، بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية في الفترة الأخيرة.

و خاض مهاجم الفريق تدريبات خاصة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال بالتسديد على المرمى من مسافات متنوعة.

وأدى الثلاثي محمود حمدي "الونش" وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعبو الفريق، تدريبات إضافية عقب مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الجونة المقبل في الدوري.

وخضع الثلاثي لتدريبات فك العضلات تحت إشراف الجهاز الطبي، قبل التوجه لصالة الجيمانزيوم لخوض تدريبات بدنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء بيراميدز الأخير بشكل أساسي، تدريبات الكرة بصورة طبيعي ثم خضعوا لبعض التدريبات البدنية والاستشفائية داخل مبنى فريق الكرة.