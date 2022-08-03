خاص.. ميكالي يصل القاهرة الخميس لإتمام اتفاقه لتدريب المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح كايو زيلير وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي، بإن الإتفاق سوف يتم في القاهرة من أجل تولى تدريب المنتخب المصري الأولمبي.

وقال زيلير في تصريحاته لمصراوي مساء اليوم الأربعاء: "سنكون في القاهرة يوم الخميس، من أجل إتمام الإتفاق حول تدريب المنتخب الأولمبي".

ويعمل مجلس إدارة الاتحاد المصري، على التعاقد مع المدير الفني الجديد للمنتخب الأولمبي بعد نهاية فترة شوقي غريب المدير الفني السابق للفريق.

واستقر اتحاد الكرة على روجيرو ميكالي بعد عدة أشهر من التفاوض مع أسماء مختلفة، كان من بين هؤلاء، المدير الفني الفرنسي باتريس بوميل، والإسباني خوان كارلوس جاريدو.

استطاع ميكالي في مسيرته مع المنتخب البرازيلي الأولمبي، أن يحقق الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في أولمبياد دي جانيرو 2016.