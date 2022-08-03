الأخضر يسحق فلسطين بخماسية ويتأهل لنهائي كأس العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخب السعودي لنهائي بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، بعد أن حقق فوزا عريضا على شقيقه الفلسطيني، بنتيجة 5-0، مساء أمس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

سجل للأخضر الشاب محمد بكر في الدقيقة (36)، وعبدالله رديف (45 و64)، وعبدالعزيز العليوه (66)، وصالح الرحماني (87).

وجاء الشوط الأول بأفضلية سعودية، وكاد عبدالله رديف أن يفتتح التسجيل للأخضر مبكرا عند الدقيقة 5، بعدما تجاوز حارس المنتخب الفلسطيني، وسدد الكرة باتجاه المرمى الخالي، إلا أن المدافع خالد أبوالهيجا نجح في إبعادها عن المرمى.

وبعدها بدقيقة عاد المنتخب السعودي لتهديد مرمى منتخب فلسطين، عن طريق سويلم المنهالي، بضربة رأسية خطيرة اعتلت المرمى بقليل.

في حين كان التهديد الأول لمنتخب فلسطين عند الدقيقة 28، عندما سدد منير البدارين تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الأخضر أسامة المرمش.

وافتتح محمد بكر التسجيل للأخضر عند الدقيقة 36. وفي الدقيقة 45 ضاعف عبدالله رديف النتيجة بعد أن استفاد من تمريرة زميله الجوير، وانفرد بالحارس وأسكن الكرة بنجاح على يمين مهدي عاصي.

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر اندفاعه ونجح عبدالله رديف في إضافة الهدف الثالث بعد أن أكمل تسديدة زميله الجوير، الذي سدد ضربة حرة مباشرة قوية فشل حارس المنتخب الفلسطني في إبعادها عند الدقيقة 64.

بعدها بدقيقتين أضاف عبدالعزيز العليوه، الهدف السعودي الرابع بعدما انفرد بحارس المنتخب الفلسطيني مهدي عاصي، وسدد الكرة على يساره لتستقر في الشباك.

واصل بعدها المنتخب الفلسطيني انهياره، وتمكن البديل صالح الرحماني من إضافة الهدف الخامس للأخضر في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بخماسية.