الإصابة تغيب الشهراني عن ودية ألميريا

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ويقضي الشهراني في الوقت الحالي، عملية التأهيل، حيث أكد طبيب الهلال، حاجة اللاعب إلى فترة من 7 إلى 10 أيام، قبل العودة للتدريبات الجماعية.وبدأ رامون دياز مدرب الهلال، في التحضير لودية ألميريا، التي ستقام على ملعب بيرنلي في مدينة برايتون الإنجليزية.
ونظم خلال الحصة المسائية، مناورة على جزء من مساحة الملعب، كما طبق عدة جمل تكتيكية، فيما خصص التدريبات الصباحية لرفع المعدل اللياقي للاعبين.
وركز رامون دياز على بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في ودية الأحد، وحذر اللاعبين من ارتكاب أخطاء التمرير.
وشهدت التدريبات ، انضمام اللاعب الشاب محمد القحطاني لمعسكر الفريق.
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