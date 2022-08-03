شكرا لقرائتكم خبر تدشين الكرة الرسمية لدوري يلو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين عقد شراكة مع العلامة التجارية (سكيلانو) لتصبح بموجبه الكرة الرسمية لدوري يلو للموسم الرياضي 2022 ــ 2023، حيث تخضع هذه الكرة للمواصفات والمقاييس الخاصة الدولية الرسمية ولقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكذلك لمعايير FIFA Quality pro.. ومثل رابطة الدرجة الأولى للمحترفين في توقيع هذه الشراكة رئيس مجلس إدارة الرابطة المكلف طلال العبيدي بينما مثل (سكيلانو) الرئيس التنفيذي للشركة عبدالله العبدالقادر. وتنص بنود هذه الشراكة على التزام رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين على إمداد الأندية الأعضاء والملاعب التي ستقام عليها منافسات دوري يلو الكرات الرسمية بمعدلات تتناسب مع احتياج الأندية والملاعب على أن يتم خلال السنوات القادمة تطوير الشراكة للوصول إلى أهداف الطرفين المشتركة، حيث تعد (سكيلانو) علامة تجارية سعودية في عالم الملابس والمعدات وتنص بنود هذه الشراكة على التزام رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين على إمداد الأندية الأعضاء والملاعب التي ستقام عليها منافسات دوري يلو الكرات الرسمية بمعدلات تتناسب مع احتياج الأندية والملاعب على أن يتم خلال السنوات القادمة تطوير الشراكة للوصول إلى أهداف الطرفين المشتركة، حيث تعد (سكيلانو) علامة تجارية سعودية في عالم الملابس والمعدات الرياضية

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين الكرة الرسمية لدوري يلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.