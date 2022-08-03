مستند.. منتخب بلجيكا يطلب مواجهة مصر ودياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقى منتخب مصر عرضاً من المنتخب البلجيكي، لخوض مباراة ودية في فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وأرسل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، خطاباً إلى نظيره المصري، لطلب خوض مباراة ودية في نوفمبر المقبل، ضمن استعدادات منتخب "الشياطين الحمر" لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

وأشار خطاب الاتحاد البلجيكي، إلى أن يرغب في مواجهة منتخب مصر ودياً في 18 نوفمبر المقبل في الساعة السادسة مساءً في دولة الكويت.

وشدد الاتحاد البلجيكي في خطابه على اهتمامه بخوض المباراة الودية أمام المنتخب المصري.

جدير بالذكر أن توقف نوفمبر سيشهد مواجهة ودية بين منتخب الفراعنة ونظيره الأرجنتيني، قبل أيام من مشاركة "التانجو" في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.