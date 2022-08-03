بدر بانون يعلن تعافيه: تم السماح لي بالعودة للملاعب بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد المغربي بدر بانون لاعب نادي قطر القطري، أنه تعافى من معاناته من مضاعفات فيروس كورونا والتي أثرت على عضلة القلب، مشيراً إلى أنه تم السماح له بالعودة للملاعب.

وانتقل بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من الأهلي إلى قطر القطري، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، بقيمة 2.5 مليون دولار.

وكان محمد السويدي رئيس جهاز الكرة بنادي قطر، أكد على جاهزية بدر بانون بدنيا وصحيا، ولا توجد أي مشاكل في إشراك اللاعب سوى الحصول على الضوء الأخضر من اسبيتار.

وكتب بانون عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله على التعافي 100% بعد التأكد كم مرة بعد العديد من الكشوفات الطبية التي سبق التأكد منها من قبل بأن نتائج الفحوصات سوى في بلدي، وكذلك اليوم بقطر إيجابية ولله الحمد".

وأضاف: "حيث خول لي المسؤولين بمركز أسبيتار السماح لي بالعودة للملاعب بشكل طبيعي، اللهم لك الحمد والشكر فلا داعي لنشر أخبار كاذبة".

واختتم المدافع المغربي: "شكرا على دعواتكم".

جدير بالذكر أن صحيفة "العرب" القطرية، أشارت إلى أن بانون يخضع لفحوصات طبية كاملة في مستشفى اسبيتار للتأكد من سلامته، تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه وتسجيله، وأضافت أن هذه الفحوصات بسبب معاناة اللاعب من مضاعفات فيروس كورونا والتي أثرت على عضلة القلب، وهو ما أخر تسجيله حتى الآن، ويحتاج لأسبوع للانتهاء من الإجراءات.