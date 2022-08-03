"سيخضع لعملية في ألمانيا".. مرتضى منصور يُعلن إصابة نجله بجلطة في قدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إصابة نجله أحمد بجلطة في القدم ستدفعه للعلاج في الخارج.

وأشار مرتضى منصور، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء بمقر الزمالك، إلى أن نجله قد تعرض لجلطة في قدمه بسبب المجهود الذي يقوم به.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أن نجله سيُنهي جلساته مع المكتب الاستشاري الذي يُنفذ تصميمات استاد النادي بمدينة 6 أكتوبر ثم سيُغادر إلى ألمانيا؛ للخضوع لعملية جراحية.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر إن فرع 6 اكتوبر لن يكون ناديا فقط، بل مدينة رياضية كاملة شاملة كل شيء رياضًيا وطبيًا واجتماعيًا.

وأضاف رئيس الزمالك: "حلم الاستاد على الأبواب، ويأتي استكمالا لثورة الإنشاءات بعد قناة الزمالك التي حققت أعلى المشاهدات، قمنا بالتوقيع على عقود إنشاء ستاد الزمالك الجديد وسددنا آخر قسطين بخصوص أرض 6 أكتوبر، وآخر قسط تم سداده قبل موعده بعام كامل".

وتابع: "فرع أكتوبر سيكون على مستوى عالمي ولن نخدع الأعضاء، سنقوم بعمل ستاد عالمي على طريقة ملاعب لندن، وسيكون على حسابنا ولن نستأجر ملعبًا، وقمنا بعمل جميع التراخيص الخاصة بفرع 6 أكتوبر والمتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحاليل التربة وغيرها، ووصل عددها إلى 16 رخصة".

وأردف: "الأخوة الذين طالبوا بإطلاق اسمي على ستاد الزمالك أقول لهم آسف، الملعب سيكون باسم ستاد نادي الزمالك، وسيتسع لـ45 ألف مشجع"