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في انتظار مصر والجزائر.. السعودية إلى نهائي كأس العرب للشباب بخماسية أمام فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

صعد منتخب للشباب للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، عقب فوزه الكبير 5 / صفر على منتخب فلسطين، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين حملا توقيع محمد سليمان بكر وعبدالله هادي رديف في الدقيقة 36 و45 على الترتيب.

وواصل المنتخب السعودي فرض هيمنته على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله 3 أهداف أخرى، حيث أضاف عبدالله هادي الهدف الثالث للمنتخب (الأخضر) وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 65.

وأضاف عبدالعزيز سعود العليوة وصالح أحمد الرحماني الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 67 و87 على التوالي.

وضرب منتخب السعودية موعدا في المباراة النهائية للبطولة مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بين منتخبي مصر والجزائر، التي تجرى في وقت لاحق اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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