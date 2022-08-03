بالأسماء.. اتحاد الكرة يكشف الجهاز المعاون "الأجنبي" لفيتوريا في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن أسماء مساعدي البرتغالي روي فيتوريا في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر والذي سيقود الفراعنة لمدة 4 سنوات.

وتعاقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مع روي فيتوريا في الشهر الماضي، لقيادة المنتخب الأول خلفًا لإيهاب جلال.

وكشفت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الجهاز المساعد الجديد لمنتخب مصر وهم كالتالي:

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام).

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد).

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى).

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال).

ومن المقرر أن ينضم مدرب مصري للجهاز الفني للمنتخب، ويفاضل فيتوريا بين أكثر من اسم لاختيار أحدهما.

وعلم "الخليج 365" أن المدرب المصري المقرر تعينه في جهاز فيتوريا لن يخرج من بين هؤلاء، عادل مصطفى ومحمد شوقي ووائل رياض شيتوس ومحمد يوسف وعلاء ميهوب.