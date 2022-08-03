مصدر لمصراوي يكشف شروط فيتوريا لانضمام مدرب مصري لجهاز المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد عبد الباسط

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن الشروط التي حددها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في اختيار المدرب المصري والذي سينضم للجهاز الفني.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن فيتوريا حدد 3 شروط يجب أن تتوافر في المدرب المصري للجهاز الفني والذي سيتم تحديد اسمه قبل أول معسكرات المنتخب الأول.

وأضاف: "أول هذه الشروط التي حددها فيتوريا هي امتلاك المدرب خبرات أفريقية، بجانب توليه الإدارة الفنية لفرق أو منتخبات كبرى من قبل".

وأوضح المصدر أن يكون المدرب سبق له العمل مع مديرين فنيين أجانب وحقق نجاحات معهم.

وعلم "الخليج 365" أن المدرب المصري المقرر تعينه في جهاز فيتوريا لن يخرج من بين هؤلاء، عادل مصطفى ومحمد شوقي ووائل رياض شيتوس ومحمد يوسف وعلاء ميهوب".

يذكر أن الاتحاد المصري قرر تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا للمنتخب الوطني بعقد يمتد لأربعة أعوام وذلك خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال.