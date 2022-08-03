شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. مسحة كورونا لمنتخب الشاطئية قبل مواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع منتخب مصر للكرة الشاطئية صباح الجمعة المقبل، لمسحه كورونا قبل مواجهة الفراعنة وغانا المقرر 7 أغسطس الجارى لخوض مباراة العودة فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى موزمبيق 2022.

وواصل المنتخب بقيادة مصطفى لطفى، المدير الفنى تدريباته، استعدادا لمواجهة الحسم مع غانا والتى ستقام فى الاسكندريه الاحد المقبل.

ويعكف المدير الفنى للمنتخب حالياً على مشاهدة أكبر عدد من المباريات لمنتخب غانا لدراسة نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل وضع الخطة التى سيخوض بها المباراة.

ويقوم الجهاز الفنى بعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى المواجهة الأولى وكلفت المنتخب الخسارة فى الثوانى الأخيرة من المباراة.

وتضم قائمة المنتخب كل من محمد السيد وابراهيم حسن واحمد حمدى لحراسة المرمى ومعهم اللاعبين مصطفى أحمد واسلام أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وحسام باولو وأحمد الشحات ومصطفى سمير وكريم كباتشو وهيثم كوستا ومصطفى صاصا وعبدالرحمن حسن وكريم شحاته واسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كل من أحمد أبوسريع المدرب العام ومحمد فوزى مدرباً لحراس المرمى ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مسئول المهمات.