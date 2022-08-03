شكرا لقرائتكم خبر عن التحكيم المصرى يظهر فى مباراة السعودية وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الحكم المصرى سامى هلهل في مباراة السعودية أمام فلسطين اليوم الأربعاء فى نصف نهائى كأس العرب، المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

ويعاون المساعد سامى هلهل الحكم الليبى محمد الشحومى، بجانب كل من المغربى عبد الصمد ابرتون مساعد ثانى، وجلال جيد كحكم رابع.

ويلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، نظيره الجزائرى اليوم الأربعاء فى نصف نهائى كأس العرب، بعدما تغلب شباب محاربى الصحراء على تونس بهدف دون رد فى ربع النهائى سجله اللاعب الجزائرى حاجى عفارى.

وتأهل منتخب الشباب الوطنى مواليد 2003، للدور نصف النهائى من بطولة كأس العرب للشباب، بعد الفوز المثير على نظيره المغربى بهدفين مقابل هدف وحيد فى اللقاء الذى جمعهما، الأحد الماضى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى للبطولة المقامة حاليا بالسعودية، وتستمر حتى 5 أغسطس.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب كل من محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسى مدربًا عامًا، حمدى حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، هاجد هانى طبيب المنتخب وأحمد إيهاب وعمرو سلمان إداريين.