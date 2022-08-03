شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يغادر القاهرة لإجراء جراحة بعد إصابته بجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، القاهرة لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بجلطة وفقا لما صرح بها مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك منذ قليل.

وقال مرتضى منصور اليوم الأربعاء خلال مؤتمر الإعلان عن استاد الزمالك، إن نجله أحمد مرتضى منصور، تعرض للإصابة بجلطة، وسيغادر القاهرة لإجراء عملية جراحية.

وتابع مرتضى منصور: أن خزينة الزمالك بها ربع مليار جنيه، بالإضافة إلى فلوس فتح الاشتراكات لعضويات النادى والتى من المتوقع أن تدخل للخزينة النادى ما يقرب من مليار جنيه بالإضافة إلى الأموال التى سيحصل عليها من غرامة محمود عبد المنعم كهربا التى تقدر بـ2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وأضاف رئيس الزمالك: سيتم وضع هذه الأموال وديعة بأحد البنوك المصرية ومن فوائدها سيكمل إنشاء استاد الزمالك والصفقات الجديدة، وسيكون النادى قادرا على جلب أى صفقة حتى لو فى ريال مدريد وبرشلونة.

وتابع: نادى اكتوبر سيكون على مستوى عالمى ولن نضحك على الاعضاء.. سنقوم بعمل ستاد عالمى على طريقة ملاعب لندن، وسيكون على حسابنا وليس نستأجر ملعب.

وواصل: من طالب بإطلاق اسمى على ستاد الزمالك أقول له : اسف.. الملعب سيكون باسم ستاد نادى الزمالك.

واستطرد تصريحاته، قائلاً: حصلنا على أرض فى 6 اكتوبر (مكان مول العرب) الحالى ولكن للأسف خسرناها بسبب أحد رؤساء النادى السابقين وبعدها قمت بالحصول على أرض 6 اكتوبر الحالية من أجل إنشاء النادى والاستاد، وتابع: تقدمنا بـ٤٤ شكوى ضد كل من تجاوز فى حقنا خلال الفترة الأخيرة.