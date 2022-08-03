شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الاربعاء مباراة صعبة حينما يستضيف نظيره فريق فاركو على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.95 مليون يورو بينما تساوى القيمة التسويقية لفاركو 6.28 مليون يورو .

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.