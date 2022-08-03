شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشاطئية: جاهزون لمواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى لطفى المدير الفنى للمنتخب الوطنى للكرة الشاطئية أن الفريق جاهز بقوة لخوض مباراة العودة أمام منتخب غانا والتى ستقام يوم الأحد المقبل بالإسكندرية فى الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى موزمبيق 2022.

وقال مصطفى لطفى: إن هدفهم هو الفوز والصعود إلى كأس الأمم الأفريقية موزمبيق 202، وأن الجهاز الفنى درس نقاط القوة والضعف فى المنافس، وسعى لعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين فى المواجهة الأولى والتدريب على خطة المباراة.

وأوضح أن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد خلال التدريبات الأخيرة وهناك حالة من الحماس والتركيز الشديد بهدف عبور تلك المواجهة والتواجد فى بطولة الأمم الأفريقية

وتضم قائمة المنتخب كل من محمد السيد وابراهيم حسن واحمد حمدى لحراسة المرمى ومعهم اللاعبين مصطفى أحمد واسلام أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبى وحسام باولو وأحمد الشحات ومصطفى سمير وكريم كباتشو وهيثم كوستا ومصطفى صاصا وعبدالرحمن حسن وكريم شحاته واسماعيل بهجت.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كل من أحمد أبوسريع المدرب العام ومحمد فوزى مدرباً لحراس المرمى ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مسئول المهمات.