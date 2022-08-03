شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة وميسى أبرز غيابات سيراميكا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا قائمة الفريق لمواجهة سموحة المقرر إقامتها غداً الخميس على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعباً وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن

خط الوسط: محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي - مصطفى بهاء - شريف دابو - محمد ابراهيم - محمود نبيل - إيفانز منساه

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا كلا من صالح جمعة ومصطفى ميسي وكوامي بونسو لتراكم الإنذارات وكذلك الحارسين محمد كوكو للإصابة وحمزة معوض الذي يخضع لبرنامج تأهيلي.

يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 33 نقطة بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 40 نقطة.