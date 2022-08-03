شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: انتظروا استاد الزمالك قريباً وأرفض إطلاق اسمى عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن حلم إنشاء إستاد خاص للأبيض أقترب بعدما قطع فيه مجلس إدارة النادي جهوداً كبيرة ، موضحاً أن الاستاد هو حلم لاستكمال ثورة الانشاءات بعد قناة الزمالك التي حققت اعلى المشاهدات.

وتابع مرتضى منصور في مؤتمر صحفي يُعقد حالياً بالزمالك : نادي اكتوبر سيكون على مستوى عالمي ولن نضحك على الاعضاء.. سنقوم بعمل ستاد عالمي على طريقة ملاعب لندن، وسيكون على حسابنا وليس نستأجر ملعب.

وواصل رئيس الزمالك : من طالب بإطلاق اسمي على ستاد الزمالك أقول له : اسف .. الملعب سيكون باسم ستاد نادي الزمالك.

واستطرد تصريحاته ، قائلاً: حصلنا على أرض في 6 اكتوبر (مكان مول العرب) الحالي ولكن للاسف خسرناها بسبب أحد رؤساء النادي السابقين وبعدها قمت بالحصول على أرض ٦ اكتوبر الحالية من أجل إنشاء النادي والاستاد، وتابع: تقدمنا بـ٤٤ شكوى ضد كل من تجاوز في حقنا خلال الفترة الأخيرة.