شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك قادر على التعاقد مع لاعبين من برشلونة وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن الزمالك قادر على شراء أي لاعب حتى لو كان بيلعب في برشلونة أو ريال مدريد، وأن الخزينة سيكون بها أموال كثيرة الفترة المقبلة.

وتابع مرتضى منصور في مؤتمر صحفي بالزمالك: أن خزينة الزمالك بها ربع مليار جنيه، بالإضافة إلى فلوس فتح الاشتراكات لعضويات النادى والتي من المتوقع أن تدخل للخزينة النادى ما يقرب من مليار جنيه بالإضافة إلى الأموال التي سيحصل عليها من غرامة محمود عبد المنعم كهربا التي تقدر بـ2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد.

وأضاف رئيس الزمالك: سيتم وضع هذه الأموال وديعة بأحد البنوك المصرية ومن فوائدها سيكمل إنشاء استاد الزمالك والصفقات الجديدة، وسيكون النادى قادرا على جلب أي صفقة حتى لو في ريال مدريد وبرشلونة.

وتابع: نادي اكتوبر سيكون على مستوى عالمي ولن نضحك على الاعضاء.. سنقوم بعمل ستاد عالمي على طريقة ملاعب لندن، وسيكون على حسابنا وليس نستأجر ملعب.

وواصل : من طالب بإطلاق اسمي على ستاد الزمالك أقول له : اسف .. الملعب سيكون باسم ستاد نادي الزمالك.

واستطرد تصريحاته ، قائلاً: حصلنا على أرض في 6 اكتوبر (مكان مول العرب) الحالي ولكن للاسف خسرناها بسبب أحد رؤساء النادي السابقين وبعدها قمت بالحصول على أرض 6 اكتوبر الحالية من أجل إنشاء النادي والاستاد، وتابع: تقدمنا بـ٤٤ شكوى ضد كل من تجاوز في حقنا خلال الفترة الأخيرة.