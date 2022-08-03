شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المقاولون يعلن تعيين شوقى غريب مديرا فنيا للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح الاتفاق مع شوقي غريب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي جلسة مطولة مع شوقي غريب تم فيها الاتفاق على كافة التفاصيل ليقود الفريق بداية من اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها السبت المقبل في الدوري.

وأكد فتحي أن الاتفاق مع المدير الفني الجديد للفريق لم يشهد أي خلاف في ظل حماس وتاريخ كبيرين من شوقي غريب لمساعدة الفريق وتحسين وضعه في جدول الدوري وابعاده عن دائرة الخطر في جدول المسابقة في ظل صعوبة المهمة ولكنها ليست مستحيلة.

وأبدى فتحي ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد ومجموعة اللاعبين في استعادة مكانة المقاولون العرب لما شوقي غريب من خبرات كبيرة وقدرة على تحمل المسئولية في الوقت الصعب وصاحب تاريخ عريق في التدريب.

ويعلن شوقي غريب الجهاز المعاون خلال ساعات.