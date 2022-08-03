شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة فى فرع الزمالك بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تم إيقاف عمل العضويات في فرع النادي الحالي، وأي عضو في الفرع الحالي هو عضو بالمجان في النادي النهري وفرع السادس من أكتوبر.

وتابع رئيس القلعة البيضاء في مؤتمر صحفي يُقام حالياً بالزمالك: “جلسنا مع شركة المقاولات وبنك مصر لعمل خطة بداية العمل في فرع النادي بالسادس من أكتوبر”.

وأضاف: “ستكون هناك فرصة للأعضاء الجدد في تقسيط العضويات الخاصة بفرع ٦ أكتوبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل بحضور مندوب من بنك مصر في إدارة الاشتراكات وستكون هناك تخفيضات لأول ٥ آلاف عضو، وبعدها سيتم فتح عضويات الفرع الرئيسي بـ٥٠٠ ألف جنيه للعضوية ولن نكون أقل من أي ناد آخر”.

كما أشار منصور: “أول ٥ آلاف عضوية ستكون قيمتها مليار جنيه وثاني ٥ آلاف عضوية ستتضاعف الأرقام وسنكون أغنى ناد في مصر، وقادرون على التعاقد مع اي لاعب، حتى لو من ريال مدريد”.

وأكد أنه تم توقيع عقود إنشاء ستاد نادي الزمالك الجديد، وتم سداد آخر قسطين من مستحقات الأرض، مشيرا إلى أنه تم سداد آخر قسط قبل موعده بعام كامل.

وتابع : “قمنا باستخراج جميع التراخيص الخاصة بفرع النادي بالسادس من أكتوبر، سواء تراخيص الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحاليل التربة وغيرها من التراخيص اللازمة والتي وصل عددها إلى ١٦ رخصة”.

موضحا:” ملعب نادي الزمالك سيسع 45 ألف مشجع وجميع الإجراءات الخاصة بالرخص جاهزة”.

كما أشار : “علينا الآن البداية بالبناء ولكن عندما عدنا للنادي لم تكن هناك أي أموال، ولكن النادي به حاليا ربع مليار جنيه بجانب أموال محمود عبد المنعم كهربا التي سيحصل عليها النادي، بخلاف أموال الرعاية والبث”.