شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة إنبى.. عودة الطرابلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، قائمة فريقه للدخول فى معسكر مغلق اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة إنبى غدا فى الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد بوسكا

الدفاع: خالد مصطفى، محمد صالح، أحمد عبد الموجود "جودة"، حسام حسن، صابر الشيمي، أحمد داهش

الوسط: موكشا، أحمد تمساح، محمد الطرابلسى، احمد حمزاوى، فراس بن عيفية، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدى عبد الغنى، أيمن الغباشى، محمد ناصر مودى، عبد العزيز موسى، أحمد متعب

الهجوم: يوسف أحمد رمضان، عماد ميهوب

ويبحث علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن مواصلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم آخر 6 مباريات، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان ما حققوه في المباريات الماضية، والتركيز على خطف الثلاث نقاط التي قد تكون الأهم بالابتعاد عن منطقة الخطر.

ويحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.