شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع نظيره فاركو على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماهو موقف الاهلى وفاركو في الدوري

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.

س: من يدير مباراة الاهلى وفاركو تحكيمياً ؟

ج: قررت لجنة الحكام اختيار أحمد الغندور حكم ساحة لمباراة الاهلى وفاركو ويعاونه أحمد حسام وهاني عبد الفتاح مساعدين، مبروك نبيل حكم رابع، محمود عاشور حكم فيديو، أسامة السيد مساعد حكم فيديو.

س: كيف انتهت المباراة الوحيدة التي جمعت الاهلى وفاركو ؟

ج: انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام فاركو الليلة

ج: يغيب عن الاهلى في مباراة فاركو كل من "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف".

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو الليلة ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فاركو مكون من :"في حراسة المرمى محمد الشناوي في الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول في الوسط: رامى ربيعة، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة في الهجوم: لويس ميكيسوني، حسام حسن".

س: ماهى أسلحة فاركو أمام الاهلى الليلة

ج: يملك فاركو عناصر مميزة صاحبة خبرات، على رأسها حارسه المتألق محمد صبحى بجانب المدافع رامي صبري وزميله أحمد عبد العزيز مودي وشكرى نجيب وعبد الله بكرى بخلاف بعض العناصر الواعدة مثل أحمد شريف والجزائري رزقي حمرون.