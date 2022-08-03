شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتفقد مقر اتحاد الكرة ويجتمع بمجلس الجبلاية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، مبني اتحاد الكرة برفقة الجهاز المعاون، حيث تعد هذه هي الزيارة الأولى للمدير الفني البرتغالي منذ توليه المهمة رسميًا.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بمقر الاتحاد في حضور حازم إمام ومحمد بركات ودينا الرفاعي أعضاء المجلس للتنسيق للمرحلة المقبلة.