شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يتولى تدريب المقاولون خلفا لعودة ويبدأ مهمته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر بنادي المقاولون العرب في تصريحات لليوم السابع، أن مسؤولو المقاولون العرب أتموا اتفاقهم مع شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق، لتولي مسؤولية المقاولون في الفترة المقبلة، خلفا لمحمد عودة الذي استقال من تدريب الفريق لسوء النتائج.

وأكد المصدر أن شوقي غريب اتفق مع مسؤولو المقاولون على كافة الأمور ومن المقرر أن يصل النادي اليوم لتوقيع العقود وتحديد الجهاز الفني على أن يقود مران الفريق اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز.

ووافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على قبول استقالة محمد عودة واعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وإذ يعلن مجلس الإدارة الموافقة على الاعتذار يؤكد على أن محمد عودة وجهازه الفني تمسك بالقرار خاصة أنه يرى أن التوفيق يغيب عنه منذ فترة وأنه تقدم بأكثر من اعتذار خلال الفترة الماضية وتمسك مجلس الإدارة باستمراره ولكن بعد مباراة فيوتشر أصر عودة على الرحيل لعل الفترة المقبلة تشهد عودة التوفيق للنادي مع جهاز فني جديد.

ويوجه مجلس الإدارة الشكر لمحمد عودة على الفترة التي قضاها وعمله الجاد باعتباره واحدا من أبناء النادي المخلصين الذين لا يترددون في تلبية نداء ناديهم.

ويعقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات العاجلة لإعلان اسم المدير الفني الجديد في ظل وجود عدد من الأسماء المرشحة.