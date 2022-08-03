الامارات | فريق مصري يستعين بـ «غريب» لمحاولة الهروب من الهبوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق المقاولون العرب التعاقد مع المدرب شوقي غريب على أمل إنقاذه من الهبوط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وكتب المقاولون في صفحته على فيسبوك أن غريب، مدرب مصر السابق، سيتولى المسؤولية ويقود المران اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل.

وأضاف المقاولون أن غريب (63 عاما) سيعلن أسماء باقي أفراد الجهاز الفني خلال ساعات.

ويحتل المقاولون المركز 17 وقبل الأخير في الدوري برصيد 25 نقطة من 28 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن منطقة الأمان.

وتتبقى ست جولات على الوصول إلى خط النهاية في الدوري.