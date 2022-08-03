الامارات | العين يكمل اتفاقه مع اللاعب المغربي المهدي مبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي العين لكرة القدم مساء أمس عبر حسابها الرسمي في "تويتر" توصلها لاتفاق مبدئ مع ادارة نادي الفتح الرياضي المغربي للتعاقد مع اللاعب المغربي المهدي المبارك (21 عاما) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وظهر مبارك بشكل لافت في آخر موسمين مع الفتح ومنتخب المغرب تحت 20 عاما ليجذب أنظار الوداد البيضاوي الذي أبدى رغبته في التعاقد معه.